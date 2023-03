Spelers als helden onthaald in Spakenburg na winst tegen Utrecht

Bij het stadion van Spakenburg hebben honderden mensen de spelers van de plaatselijke amateurclub met fakkels en vuurwerk ingehaald. Spakenburg staat na de overwinning van 4-1 op de subtopper uit de Eredivisie FC Utrecht in de halve finale van het nationale bekertoernooi.

De voetballers werden toegezongen en op de schouders gezet, meldt een fotograaf die ter plaatse is. Eerder kwamen al tientallen bussen met supporters aan die de kwartfinale van hun club in Utrecht bijwoonden. Ze storten zich na aankomst in Spakenburg in het feestgedruis bij het stadion.