FIFA: WK voetbal van 2026 telt 104 wedstrijden

Het WK voetbal van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada telt een recordaantal van 104 wedstrijden. Dat bevestigt de FIFA, na eerdere berichten van de New York Times. De FIFA maakte dat dinsdag bekend op een congres in Kigali, waar donderdag voorzitter Gianni Infantino wordt herkozen. Het komende WK telt geen 32 maar 48 deelnemers. De FIFA wilde alle landenploegen aanvankelijk verdelen over zestien poules van drie. Maar de wereldvoetbalbond gaat nu toch vasthouden aan poules met vier ploegen. Daardoor loopt het aantal wedstrijden op tot 104, veertig meer dan tijdens het laatste WK in Qatar dat 29 dagen duurde. Voor het WK van 2026 zijn 40 dagen uitgetrokken. Infantino was tijdens het WK in Qatar zeer tevreden over het systeem van poules met vier landen. "In veel poules bleef het tot de laatste minuut spannend", zei hij. De FIFA kan met de uitbreiding van het WK fors meer verdienen. De wereldvoetbalbond zou de komende vier jaar op een omzet van 11 miljard euro rekenen, bijna 4 miljard meer dan in de cyclus naar het WK van Qatar.