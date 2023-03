Burgemeester van Rome wil niet weer Feyenoord-fans in zijn stad hebben

De burgemeester van Rome wil geen supporters van Feyenoord in zijn stad hebben bij het duel met AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. Burgemeester Roberto Gualtieri heeft de minister van Binnenlandse Zaken in Italië daarom gevraagd om een verbod op uitsupporters bij dit duel uit te vaardigen. AS Roma ontvangt Feyenoord op 20 april voor de return in het Stadio Olimpico.

"Ik heb minister Matteo Piantedosi gevraagd om te kijken naar een uitverbod voor Feyenoord-fans", zegt de burgemeester tegen diverse Italiaanse media, waaronder de Corriere dello Sport. "We willen er alles aan doen om de stad Rome en de bevolking te beschermen. We hebben al eens te maken gehad met ernstig geweld", zo doelt Gualtieri op de rellen in 2015 in Rome met aanhangers van Feyenoord. Daarbij raakte onder meer de monumentale Barcaccia-fontein beschadigd.