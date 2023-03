Aanvoerder Mbappé na 4-0 tegen Oranje: dit is pas het begin

Kylian Mbappé heeft genoten van de royale zege van Frankrijk op het Nederlands elftal, maar de nieuwe aanvoerder van de Fransen keek na de flitsende start van de EK-kwalificatie al snel weer vooruit. "Het pakte in deze wedstrijd allemaal goed uit, maar dit is pas het begin. We moeten ons niet laten meeslepen door de euforie", zei Mbappé na de klinkende 4-0 in het Stade de France.

De aanvaller van Paris Saint-Germain stelde al in de 2e minuut Antoine Griezmann in staat de score te openen. Zelf nam Mbappé de derde en vierde treffer voor zijn rekening. "We wilden onze fans niet teleurstellen. Dit was onze eerste wedstrijd sinds het WK en we wilden doorgaan met waar we gebleven waren, afgezien dan van die finale", zo doelde de nummer 10 op de via strafschoppen verloren WK-finale tegen Argentinië. Frankrijk speelt maandag in Dublin tegen Ierland de tweede EK-kwalificatiewedstrijd.

Bondscoach Didier Deschamps wilde niet spreken van een perfecte wedstrijd tegen Oranje. "Maar het was sowieso wel een heel leuke avond. Het Stade de France zat vol en we waren erg effectief in de openingsfase. Na 20 minuten stonden we al met 3-0 voor, dat is niet niets. Een zeer goede start van de EK-kwalificatie. We moeten niet vergeten dat Nederland heel wat spelers miste, maar dat neemt niet weg dat mijn spelers het heel goed hebben gedaan."