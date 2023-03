Afhakers Oranje hadden buikgriep en geen voedselvergiftiging

Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman en Bart Verbruggen hebben vrijdagavond vanwege een buikgriep de met 4-0 verloren uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Frankrijk in de EK-kwalificatie gemist. Volgens een woordvoerder van Oranje heeft onderzoek door de medische staf dat uitgewezen. Hij benadrukt dat ze geen voedselvergiftiging hadden opgelopen.

Het vijftal moest donderdagochtend het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. De Telegraaf meldde dat ze ziek waren geworden na het eten van kip kerrie, maar dat werd al snel door Ronald Koeman tegengesproken. Volgens de bondscoach voelden enkele stafleden zich voor het eten van de kip kerrie, woensdagavond in het hotel in Zeist, al niet lekker.

Aanvoerder Virgil van Dijk vertelde dat hij ook kip kerrie had gegeten. De verdediger werd niet ziek. De Ligt en Verbruggen keren zaterdag weer terug in het trainingskamp van Oranje, dat zich gaat voorbereiden op het thuisduel met Gibraltar van maandag in De Kuip.