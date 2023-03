Voetballers Marokko verslaan Brazilië in oefenduel

De nationale voetbalploeg van Marokko heeft een oefenwedstrijd tegen Brazilië met 2-1 gewonnen. Voor de Marokkanen was het de eerste zege ooit op de Zuid-Amerikaanse grootmacht die voor het eerst sinds het WK in Qatar een duel afwerkte. In Tanger opende middenvelder Sofiane Boufal in de 29e minuut de score. Casemiro maakte in de 67e minuut gelijk waarna Abdelhamid Sabiri het duel 11 minuten voor tijd besliste. Marokko stuntte vorig jaar op het WK door de halve finales te bereiken. Brazilië werd er in de kwartfinales uitgeschakeld door Kroatië. De ploeg miste in Marokko de geblesseerde Neymar. Op de bank zat interim-bondscoach Ramon Menezes, de vervanger van Tite die na het WK opstapte. Braziliaanse media noemen Real Madrid-coach Carlo Ancelotti als eerste keus om hem op te volgen. Bij Marokko hadden de in Nederland opgegroeide Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat en Hakim Ziyech een basisplaats. Zakaria Aboukhlal (ex-AZ) bleef op de bank.