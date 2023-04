Feyenoord-spelers dragen shirts met tekst: gebruik je verstand

De voetballers van Feyenoord zijn zondagavond met speciale shirts het veld opgelopen voor het thuisduel met RKC Waalwijk. Met de boodschap 'gebruik je verstand en steun je club' benadrukten ze dat er niet nog meer spelers na Davy Klaassen het slachtoffer moeten worden van agressieve fans. De tekst refereert aan de oproep die John de Wolf woensdag tijdens de halve finale van de KNVB-beker deed. De assistent-trainer pakt de microfoon nadat de middenvelder van Ajax een hoofdwond had opgelopen toen hij werd getroffen door een voorwerp dat een toeschouwer naar hem had gegooid. Hij sprak het publiek streng toe. De bekerwedstrijd werd een klein half uur gestaakt maar ook weer hervat. Klaassen kon al snel niet meer verder. De KNVB voerde een dag na het incident verscherpte maatregelen in die scheidsrechters verplichten wedstrijden eerder te staken na ongeregeldheden met toeschouwers. Feyenoord neemt geen risico meer en speelt de resterende thuiswedstrijden met netten rond het hele veld langs De Kuip.