Extra ticket Champions League voor Nederland na verlies Sporting

Nederland mag met ingang van volgend jaar met twee voetbalclubs meedoen aan de groepsfase van de Champions League. Door de resultaten van donderdagavond op de Europese velden is Nederland verzekerd van minimaal de zesde plaats op de zogeheten coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Dat betekent dat volgend seizoen niet alleen de kampioen, maar ook de nummer 2 van de Eredivisie zich plaatst voor de groepsfase van de Champions League.

Dit seizoen stroomt de club die als tweede eindigt in de derde voorronde van het belangrijkste Europese bekertoernooi in. Komend seizoen krijgen de nummers 1 en 2 van de Eredivisie een ticket voor de lucratieve groepsfase van de Champions League, de ploeg die als derde eindigt een ticket voor de voorrondes. Plaatsing voor de Champions League levert een startbedrag op van bijna 15,64 miljoen euro. Dat bedrag kan via premies en tv-gelden flink oplopen.

Nederland nam gedurende dit seizoen door de prestaties van de clubs in Europees verband de zesde plaats op de UEFA-ranglijst over van Portugal. Hoewel de UEFA pas aan het einde van dit seizoen de zogenoemde access list voor 2024-2025 opmaakt, is Nederland door de resultaten donderdagavond van Feyenoord (1-0 winst tegen AS Roma) en AZ (2-0 verlies tegen Anderlecht) verzekerd van in ieder geval plek zes. Portugal, dat met Benfica (Champions League) en Sporting Portugal (Europa League) ook nog twee clubs heeft die in Europa actief zijn, kan Nederland niet meer achterhalen. Dat bevestigt ook de KNVB.