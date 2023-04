Oud-voetballer Joeri Petrov is op 48-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn oude club RKC Waalwijk. De in Oekraïne geboren Petrov speelde in de jaren negentig ook in Nederland voor FC Twente en ADO Den Haag. Hij sloot zijn loopbaan in 2008 af bij FC Volendam.

Petrov werd bij FC Twente ontslagen vanwege een alcoholprobleem. Hij worstelde ook na zijn sportieve loopbaan met zijn verslaving.