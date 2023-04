PSV trainde richting finale wel op strafschoppen, Ajax niet

PSV trainde de afgelopen week richting de bekerfinale wel specifiek op strafschoppen en Ajax deed dat niet. Dat vertelden de trainers Ruud van Nistelrooij en John Heitinga. "We hebben er veel aandacht aan besteed", aldus Van Nistelrooij. "Met dataspecialisten bijvoorbeeld. Je hebt die info van de strafschopnemers van Ajax en je weet wie belangrijk zijn in de serie. Je kijkt ook naar veel meer. Uiteindelijk moeten onze keeper Joël Drommel en onze nemers het doen." PSV won de penaltyserie met 3-2. De Portugees Fábio Silva nam de vijfde en beslissende strafschop. "Dat wilde hij de hele week al", gaf Van Nistelrooij aan. "Anwar El Ghazi gaf ook aan de vijfde te willen nemen. Maar Fábio was eerder." Ajax-coach Heitinga zei: "We hebben niet op strafschoppen geoefend. Het blijft een loterij." Middenvelder Davy Klaassen verwees naar het afgelopen WK en de manier waarop de toenmalige bondscoach Louis van Gaal met strafschoppen bezig was. "Toen oefenden we er juist heel veel op en gingen we er in de kwartfinale tegen Argentinië uit."