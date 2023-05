Vriendin voetballer Kluivert gewond bij overval in woning

De vriendin van voetballer Justin Kluivert is woensdagavond lichtgewond geraakt bij een overval in hun woning. Ook een andere vrouw die in het huis was, liep lichte verwondingen op, meldt de Spaanse politie.

De drie overvallers hebben volgens lokale media voor 150.000 euro aan sieraden, horloges en geld meegenomen. Kluivert was zelf niet thuis omdat hij zich met de selectie van Valencia voorbereidde op de uitwedstrijd van donderdag tegen Real Mallorca.

Begin deze maand werd ook Real Madrid-speler Rodrygo thuis overvallen en eerder overkwam dat Dani Carvajal en Karim Benzema in Spanje ook al.