AZ-trainer Jansen heeft te doen met opgestapte Van Nistelrooij

AZ-trainer Pascal Jansen leeft mee met Ruud van Nistelrooij, die woensdag vanwege een gebrek aan draagvlak opstapte bij PSV. "Ik vind het vooral heel vervelend voor Ruud. Ik heb hem als mens heel hoog zitten en het betekent heel wat als je in deze fase, met nog één zo'n belangrijke wedstrijd te gaan, zo'n keuze maakt. Het is een aparte situatie om te zien en te lezen", aldus Jansen, die bij PSV samenwerkte met Van Nistelrooij.

AZ en PSV treffen elkaar zondag tijdens de laatste speelronde in Alkmaar. PSV heeft nog een punt nodig om op eigen kracht als tweede te eindigen en komend seizoen mee te mogen doen aan de voorronden van de Champions League. AZ hoopt met een zege nummer 3 Ajax op de ranglijst nog te passeren.

Jansen kende een prima seizoen met AZ en bereikte met de club de halve eindstrijd van de Conference League. De 50-jarige trainer is een van de kandidaten die de voorbije dagen werd genoemd om Van Nistelrooij op te volgen. "Dat is inherent aan de voetballerij", aldus Jansen. "Een vervolgstap voor mij is nu niet aan de orde. Op dit moment is aan de orde dat wij zondag tegen PSV spelen. Wij willen graag eindigen met 70 punten. Dan hebben we het redelijk gedaan dit seizoen. Hopelijk verspeelt de concurrentie punten, zodat wij op de derde plek eindigen. Maar wij concentreren ons puur op onszelf."

Fred Rutten

Assistent Fred Rutten, zondag de eindverantwoordelijke bij PSV, liet vrijdag weten waarschijnlijk niets tot weinig te gaan veranderen. Jansen vindt dat logisch. "We moeten het niet groter maken dan het is", aldus de AZ-coach over de gevolgen van de trainerswissel op korte termijn. "We kennen de ploeg. Ik heb ze regelmatig zien spelen. Veel is bekend voor ons. Zoveel verrassingen zullen er niet in zitten, verwacht ik eerlijk gezegd."

AZ won in november de uitwedstrijd tegen PSV met 1-0. "Het is altijd aan elkaar gewaagd als we tegen elkaar spelen", vindt Jansen. "Ik heb de jongens erop geattendeerd dat PSV de counteraanval heel goed beheerst. Ze hebben een prima selectie. Wij zullen zondag echt top moeten zijn om ze te verslaan."