Ten Hag vraagt om investeringen bij Manchester United

Om mee te strijden om de hoofdprijzen in het voetbal zal Manchester United nog meer moeten investeren. Dat was de boodschap waarmee Erik ten Hag zijn eerste seizoen als coach in de Premier League afsloot. De ploeg van Ten Hag, als derde geëindigd in de Engelse competitie, neemt het zaterdag nog op tegen stadgenoot Manchester City in de finale van de FA Cup.

ManUnited won op de slotdag met 2-1 van Fulham en eindigde zo op 14 punten van kampioen City. "We zijn op de goede weg, maar nog niet waar we zijn moeten. Het is een lange weg al zit er potentie in dit team", zei de van Ajax overgekomen Nederlandse coach. "We hebben gedurende het seizoen progressie laten zien. Dat verdient een compliment aan spelers en coaches. We hebben hard gewerkt, maar er is meer nodig. De club weet dat als je in de top 4 wilt spelen, als je om de prijzen wilt meedoen, er geïnvesteerd moet worden. Alleen al omdat andere clubs dat zeker doen."

De laatste landstitel van Manchester United dateert van het seizoen 2012-2013, toen nog onder coach Alex Ferguson.