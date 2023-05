Middenvelder Van den Boomen eerste aankoop Ajax

Ajax heeft de eerste aankoop voor het nieuwe seizoen gedaan. De Nederlandse middenvelder Branco van den Boomen komt transfervrij over van Toulouse FC, waar hij een aflopend contract had.

Van den Boomen, die een verbintenis ondertekent voor vier seizoenen, is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde vijftien competitiewedstrijden voor Jong Ajax. De 27-jarige in Veldhoven geboren voetballer kwam daarna uit voor FC Eindhoven, sc Heerenveen, Willem II, opnieuw FC Eindhoven en De Graafschap.

In de zomer van 2020 stapte Van den Boomen, vrijetrappenspecialist, over naar Toulouse. Met de Franse club werd hij in 2022 kampioen en promoveerde daarmee naar de Ligue 1. Toulouse won vorige maand ten koste van FC Nantes de Franse beker. In de competitie eindigde Toulouse als dertiende.