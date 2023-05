Quincy Promes wordt vervolgd voor invoer van cocaïne

Profvoetballer Quincy Promes (31) wordt samen met een 31-jarige man uit Purmerend vervolgd voor de invoer van cocaïne. Dit meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. De 31-jarige man uit Purmerend is op 25 april in Krommenie aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen. Zijn arrestatie was nog niet eerder naar buiten gebracht. Maandagmiddag 5 juni houdt de rechtbank in Amsterdam een eerste regiezitting in de nieuwe zaak met de onderzoeksnaam Porto. Promes zal daarbij niet aanwezig zijn wegens contractuele verplichtingen bij zijn Russische club Spartak Moskou. Ook vreest hij te worden aangehouden, omdat het OM hem over zijn vermeende betrokkenheid bij drugshandel wil horen. Al bekend was dat de telefoon van Promes werd afgeluisterd. Dat kwam naar voren in een andere strafzaak over de mishandeling van zijn neef, waarin de afgetapte telefoongesprekken werden opgevoerd als bewijs. Promes zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een feest in Abcoude zijn neef in zijn knie hebben gestoken. Het OM verdenkt hem van zware mishandeling en eiste twee jaar cel. Die zaak gaat maandag ook verder.