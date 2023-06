FC Twente: geslagen fan liet zich niet racistisch uit

De fan van FC Twente die zondag na afloop van de wedstrijd van zijn club tegen Ajax door Ajacied Steven Berghuis werd geslagen heeft niets racistisch geroepen. Dat meldt FC Twente na een gesprek met de supporter. Berghuis zou bij de spelersbus een klap hebben uitgedeeld vanwege een racistische uitlating richting zijn ploeggenoot Brian Brobbey. "De fan heeft bekend iets te hebben geroepen naar de Ajaxspeler. Het was provocerend richting Berghuis, maar niet racistisch", aldus FC Twente. De club uit Enschede keurt af wat er bij de spelersbus is gebeurd. "Dit betreft zowel het roepen van de tekst als de reactie van Berghuis. FC Twente hoopt dat spelers van de tegenpartij na afloop van een wedstrijd normaal handtekeningen kunnen blijven uitdelen." Geen aangifte FC Twente wil niet zeggen of de club maatregelen heeft genomen richting de fan. De supporter zelf heeft geen aangifte gedaan tegen Berghuis, aldus FC Twente. Berghuis heeft van Ajax een boete van onbekende hoogte gekregen en heeft spijt betuigd voor zijn actie.