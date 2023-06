De sportieve toekomst van Ajax ligt in handen van Mislintat

Wordt Kjetil Knutsen de nieuwe hoofdtrainer van Ajax, keert Peter Bosz terug of vindt directeur voetbalzaken Sven Mislintat een andere coach geschikter om de Amsterdamse club weer succesvol te maken? De opvolger van Marc Overmars wil snel duidelijkheid bieden.

Ajax heeft de sportieve toekomst voor een groot deel in de handen van een 50-jarige Duitser gelegd. Algemeen directeur Edwin van der Sar is vertrokken en krijgt naar verwachting in augustus een opvolger. Mislintat bepaalt niet alleen wie de nieuwe trainer wordt. Hij stelt ook de selectie voor volgend seizoen samen. "Dat is mijn taak", zei hij. "En de trainer maakt de basisploeg."

Branco van der Boomen is de eerste aanwinst van Mislintat. De Duitser zoekt nog naar een spits en centrale verdediger en waarschijnlijk wordt Silvano Vos na Jorrel Hato en Amourricho van Axel Dongen het derde talent dat mag aansluiten bij de A-selectie.

Wel of niet blijvers

De oud-hoofdscout van Borusia Dortmund, en voormalige technische man van Arsenal en VfB Stuttgart weet niet of Jurriën Timber, Edson Álvarez of Mohammed Kudus blijven. "Er zijn veel geruchten maar geen club heeft nog een bod op ze uitgebracht", zei hij.

Ajax ontbreekt volgend seizoen in de lucratieve Champions League maar Mislintat is tevreden met het geld dat hij in de zomer mag besteden. "Daar voel ik me heel comfortabel mee", vertelde hij tijdens een gesprek met een aantal vaste volgers van Ajax.

Heitinga

Nog geen twee maanden geleden lag John Heitinga volgens Mislintat op poleposition voor de vacature van hoofdtrainer voor het volgende seizoen. "Ik heb geen spijt van die uitspraak, want dat lag hij ook", zei de Duitser. "Maar de hele reis met Heitinga was onvoldoende. De grote wedstrijden werden niet gewonnen."

En dus kreeg Heitinga donderdag te horen dat hij geen hoofdtrainer blijft. Mislintat wil hem ook niet als assistent voor het eerste elftal behouden. "Ik heb nooit meegemaakt dat een hoofdtrainer een stap terug deed als assistent", stelde hij.

Trainerszoektocht

Mislintat is op zoek naar een ervaren hoofdtrainer die zijn ploeg attractief en aanvallend voetbal laat spelen. Daarnaast moet hij voetballers super fit maken en jeugdspelers een kans geven. Hij gaat niet in op de namen van de Noor Knutsen (FK Bodø/Glimt) en Bosz die op dit moment geen club heeft. Zij lijken op het eerste gezicht in de profielschets van Mislintat te passen. De Duitse directeur van Ajax vertelde dat hij nog geen coach heeft benaderd. Wel gaf hij toe contact te hebben gehad met de zaakwaarnemer van Knutsen. "Maar dat ging over verschillende dingen", zei hij.