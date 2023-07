Bondscoach Jonker tevreden na 5-0-zege: we liggen op schema

Bondscoach Andries Jonker is tevreden over de voetbalsters na de met 5-0 gewonnen uitzwaaiwedstrijd tegen België zondagavond. Zijn speelsters hebben volgens Jonker "goed voetbal" laten zien en de mensen in Kerkrade "laten genieten". "Het is fijn om te constateren dat je daar bent waar je wilt zijn", zegt Jonker, die tegelijkertijd erkent dat het er "nu nog niet om gaat". De eindstand noemt Jonker een "stevige uitslag" tegen een "serieuze tegenstander". In het vrouwenvoetbal gebeurt het volgens de bondscoach steeds minder vaak dat er zulke grote verschillen zijn bij interlands. Kleine landen zoals België en Nederland sluiten steeds beter aan bij de favorieten. Dat het Nederland toch gelukt is om België met 5-0 te verslaan, noemt de coach "belangrijk". Voor Portugal, de eerste tegenstander op het WK in Nieuw-Zeeland, is Oranje echter nog niet klaar, stelt Jonker. "We moeten nog heel veel werk verrichten, maar we liggen op schema en zijn goed onderweg. We kunnen van iedereen winnen, maar ik ga niet roepen dat we wereldkampioen worden." Voorin geeft Jonker voorlopig de voorkeur aan Lineth Beerensteyn. Katja Snoeijs, die zondag in de tweede helft mocht laten zien wat ze in zich had, heeft volgens de bondscoach "nog veel werk te verzetten". Afgelopen week liet hij Eredivisietopscorer Fenna Kalma afvallen voor de definitieve selectie. Oranje treft Portugal op 23 juli in de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin. Vrijdag vertrekt het team naar Sydney.