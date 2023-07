Neymar krijgt miljoenenboete voor aanleggen meer bij zijn villa

Voetballer Neymar moet een boete van omgerekend ongeveer 3 miljoen euro betalen omdat hij illegaal een meer heeft aangelegd bij zijn villa in Brazilië. Volgens een rechter heeft de aanvaller van Paris Saint-Germain tientallen overtredingen van milieuregels begaan, waaronder het zonder toestemming omleiden van een rivier en het weghalen van grond om het meer en strand aan te kunnen leggen. Het gaat om de villa van de 31-jarige Neymar in Mangaratiba, een toeristisch gebied op 130 kilometer van Rio de Janeiro. De international heeft daar volgens Braziliaanse media een stuk grond met daarop onder meer een helikopterlandplaats, spa en een sportschool. Eind vorige maand kwamen de autoriteiten achter de misstanden na posts op sociale media. Zij zetten toen het terrein af, maar volgens Braziliaanse media gaf Neymar er daarna alsnog een feest. De aanvaller herstelt sinds maart van een enkeloperatie. Een langer verblijf bij Paris Saint-Germain is niet zeker.