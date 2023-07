Voormalig Ajax-directeur Edwin van der Sar ligt na zijn hersenbloeding nog altijd op de afdeling intensive care van een ziekenhuis in Kroatië. De situatie van de oud-doelman is stabiel, hij verkeert niet in levensgevaar. Dat meldt Ajax op verzoek van Edwins vrouw Annemarie van der Sar. Van der Sar werd vrijdag tijdens zijn vakantie met spoed naar een ziekenhuis vervoerd.