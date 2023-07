Aanvoerder Tadic vertrekt bij Ajax

Aanvoerder Dusan Tadic vertrekt per direct bij Ajax. De 34-jarige Serviër had nog een contract voor een jaar, maar op zijn verzoek is de arbeidsovereenkomst per direct ontbonden, meldt Ajax. "Het besluit om de club te verlaten is een hele lastige geweest", aldus Tadic. "Ik denk echter dat dit het goede moment is, ik heb het gevoel dat het niet alleen voor mij, maar ook het beste voor de club is om een nieuwe start te maken. De tijd die ik bij Ajax heb gehad en de successen die ik heb mogen meemaken zijn onbeschrijfelijke gevoelens, die heb ik nooit eerder in mijn carrière ervaren. Ik wil alle fans dan ook enorm bedanken voor de fantastische tijd die ik hier heb gehad. Wat mij betreft is dit overigens geen definitief afscheid, ik blijf voor altijd Ajacied en hoop in de nabije toekomst in Amsterdam terug te keren in een andere rol, als trainer."