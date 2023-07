Van der Sar overgebracht naar ziekenhuis in Nederland

Edwin van der Sar is overgebracht van Kroatië naar Nederland. De voormalig algemeen directeur van Ajax, vorige week vrijdag getroffen door een hersenbloeding, ligt op de afdeling intensive care van een ziekenhuis in Nederland. Zijn toestand is onveranderd, zo laat zijn vrouw via de club uit Amsterdam weten. Hij is stabiel, buiten levensgevaar en goed aanspreekbaar. De familie van de oud-doelman wil het University Hospital in Split hartelijk bedanken voor de goede zorgen gedurende de afgelopen week. Van der Sar moet nog op een afdeling intensive care van een ziekenhuis in Nederland blijven. Hij wordt daar verder onderzocht. Zijn familie hoopt dat hij zich vervolgens kan richten op zijn herstel. De 52-jarige Van der Sar werd vorige week vrijdag tijdens een vakantie in Kroatië getroffen door een hersenbloeding.