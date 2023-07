Oproep aan ‘nonchalante’ Nieuw-Zeelanders: koop kaartjes voor WK

In Nieuw-Zeeland wordt op reclameborden bij bushokjes en stadions, via de radio en op sociale media reclame gemaakt voor het WK voetbal dat deze week begint. Vorige week meldde de FIFA dat nog niet de helft van alle beschikbare 900.000 zitplaatsen in de Nieuw-Zeelandse stadions gevuld zal zijn. "Ik geloof niet dat kiwi's beseffen dat we hier met een historisch evenement te maken hebben", zegt de Nieuw-Zeelandse sportcommentator Alice Soper tegen persbureau ANP.

De sfeer in Nieuw-Zeeland omschrijft Soper twee dagen voor het begin van het toernooi nog als "wat slaperig". Volgens Soper zit dat in de volksaard van Nieuw-Zeelanders. "Wij worden pas enthousiast als het feest al begonnen is. Hopelijk neemt de belangstelling na de eerste wedstrijden toe." Daar komt bij dat vrouwenvoetbal in het op rugby gefocuste Nieuw-Zeeland "een minderheid van een minderheid" is, stelt Soper. Zo is er binnen Nieuw-Zeeland geen officiële voetbalcompetitie voor vrouwen.

De Nieuw-Zeelandse sportminister Grant Robertson zou ook graag zien dat er "meer kaarten worden verkocht", zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. Ook Robertson stelt dat Nieuw-Zeelanders erom bekend staan pas laat kaarten te kopen. "We hebben ons als doel gesteld een half miljoen kaartjes te verkopen en hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken", aldus de woordvoerder.

Programma Oranje

Door een Nieuw-Zeelandse sponsor van het WK, Xero, werden vorige week 20.000 kaarten weggegeven. "Die waren in enkele uren tijd allemaal weg", zegt een woordvoerder van Xero. Er worden niet meer gratis kaarten vergeven, maar Xero hoopt met de actie wel dat de kaartverkoop "verder op gang wordt gebracht".

In Australië gaat het beter met de kaartverkoop. In totaal zijn er 1,25 miljoen kaarten verkocht. Dat maakt dit WK volgens de Australische regering het best bezochte sportevenement voor vrouwen ooit.

Hoeveel kaarten er zijn verkocht voor de wedstrijden die Nederland speelt, is onduidelijk. De KNVB zei eerder te verwachten dat maximaal 300 fans vanuit Nederland met Oranje meereizen naar de andere kant van de wereld. Op de website van FIFA is te zien dat er voor de wedstrijden tegen Portugal (23 juli) en Vietnam (1 augustus) nog "voldoende" kaarten beschikbaar zijn. Alleen tegen de Verenigde Staten (27 juli) is er "beperkt" plek.