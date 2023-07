Nederlander is wereldkampioen FIFA 2023 voetbalgame en wint 300.000 euro

De Nederlander Manuel Bachoore (18) heeft in de Saudische hoofdstad Riyad de FIFA World Cup gewonnen. De professionele gamer besliste de finale uiteindelijk via een penaltyreeks en mag zich nu een jaar lang de Esports FIFA23 wereldkampioen noemen.

Naast de titel verdiende Bachoore ook 300.000 euro aan prijzengeld. "Het WK winnen in FIFA is vergelijkbaar met als een voetbalclub de Champions League wint of een land het WK", zegt Bachoore tegen de NOS. "Mijn eerste potje FIFA speelde ik toen ik 4 jaar oud was met mijn broer op de bank." Tien jaar later speelde hij al op professioneel niveau bij het Esports-team van PSV en was hij in de weekenden regelmatig te vinden in de lobby van belangrijke FIFA-competities.

Twee jaar geleden vertrok de Wijhenaar bij PSV. Sindsdien is hij twee keer nationaal kampioen voetbal in de eDivisie geworden onder de vlag van Vitesse en maakte hij de stap naar de internationale top. Vorig jaar deed hij ook al mee aan het WK FIFA, maar toen strandde hij in de kwartfinales. Nu is hij de eerste Nederlandse FIFA wereldkampioen sinds 2006.

8 uur trainen per dag

Bachoore deed dit jaar naast alle FIFA-training ook nog eens eindexamen op het vwo. "Voor mij was het de taak om die twee dingen te combineren. In de avonden probeerde ik wel een aantal uren FIFA mee te pakken, om op niveau te blijven", legt Bachoore uit. "De FIFA-toernooien waren twee maanden na de eindexamens. Toen heb ik tegen mezelf gezegd: ik ga zo veel mogelijk spelen en zo min mogelijk afgeleid worden. Het kostte wel zo'n acht uur per dag om aan de top te komen en te blijven."

Tijdens het WK viel alles op zijn plek voor de E-sporter. Vooraf werd hij als de underdog beschouwd in de 'poule des doods' waar hij was ingeloot. Maar hij rolde zijn tegenstanders stuk voor stuk op. In de achtste finale moest hij tegen een speler uit Saudi-Arabië die een thuiswedstrijd speelde. "Voor hem kwamen veel fans naar de wedstrijden kijken om hem toe te juichen en tegenstanders uit te jouwen. Daar moest je mentaal sterk voor zijn om dat soort dingen van je af te zetten. Maar de sfeer was wel mooi", aldus Bachoore.

Koele kikker

De finale werd over twee wedstrijden gespeeld. De Nederlander kwam 2-0 achter in de eerste pot, maar wist het om te buigen tot 2-2. De tweede wedstrijd eindigde met 3-3 wederom in een gelijkspel, waarna in de verlenging niet meer werd gescoord. Uiteindelijk hield Bachoore in de sudden death van de penaltyreeks zijn hoofd koel en won hij van de Australiër Mark Zakhary.

De jongen weet nog niet wat hij gaat doen met het prijzengeld. "Ik ben nog maar achttien. Ik ga nog geen huis kopen ofzo. Voor nu wil ik gewoon wat normale achttienjarigen willen. Een rijbewijs bijvoorbeeld. Misschien kan ik met het geld in de toekomst nog mooie dingen doen."