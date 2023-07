Juventus ontbindt contract Ihattaren

Juventus heeft het contract van voetballer Mohamed Ihattaren ontbonden. De club uit Turijn meldt op X, voorheen Twitter, dat de verbintenis met wederzijdse instemming is beëindigd. De Italiaanse club wenst Ihattaren veel succes. Ihattaren kwam eerder uit voor PSV. Daar kwam de middenvelder geregeld in conflict met de toenmalige trainer Roger Schmidt en de clubleiding, waarop de Eindhovense club Ihattaren in 2021 verkocht aan Juventus. De Italiaanse club verhuurde de linkspoot direct aan Sampdoria, waar hij al snel weer vertrok. Ajax huurde de voetballer daarna van Juventus, maar wegens problemen in de privésfeer liep ook dat avontuur op niets uit. Ihattaren had bij Juventus nog een contract tot de zomer van 2025.