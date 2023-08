Dominique Janssen na 100e interland: we spelen beter voetbal dan in 2019

Verdedigster Dominique Janssen kan na de groepswinst op het WK in Nieuw-Zeeland en Australië maar één ding concluderen: "We voetballen beter dan vier jaar geleden, dat moet haast wel." In 2019 schopte Oranje het in Frankrijk tot de WK-finale, die met 2-0 van de Verenigde Staten verloren werd. Nu eindigde Nederland in groep E boven de titelverdediger. "Het geeft een boost dat je eerste wordt, maar we kunnen nog steeds groeien. We zijn altijd kritisch op onszelf en weten dat dat ons sterker maakt."

De 28-jarige Janssen speelde tegen Vietnam (7-0) haar 100e interland en verraste daarin als centrale verdedigster met een fraaie aanval. "Het is lekker om er een schaartje uit te gooien en een goede voorzet te geven. Dat daar dan een doelpunt uitkomt, is natuurlijk de kers op de taart", zegt Janssen over haar assist. "Ik ben geen buitenspeler maar het is lekker dat het in zo'n situatie gewoon lukt."

Oranje treft in de achtste finale in Sydney zondag om 04.00 uur (Nederlandse tijd) Zuid-Afrika, de nummer twee van groep G. "We kunnen van iedereen winnen", aldus Janssen over die wedstrijd. "De dingen die beter kunnen, analyseren we. Deze groep geeft wel een bepaald vertrouwen waardoor we langzaam in het toernooi gaan groeien. Dat willen we meenemen."

Dat vertrouwen komt volgens Janssen vanuit de hele groep, inclusief wisselspeelsters. "We staan niet met zijn elven op het veld, maar zijn hier met 23 meiden en iedereen is belangrijk. Ik heb zelf ooit die wisselrol ingenomen en het is niet altijd even makkelijk. Zij verdienen veel credits en horen er allemaal bij, zonder hen zouden we dit succes niet kunnen behalen", zegt Janssen.

De verdedigster was er al bij op het wereldkampioenschap van 2015 en werd in 2017 Europees kampioen. Of jonge speelsters zoals Esmee Brugts (20) en Wieke Kaptein (17) haar voorbijstreven, kan ze niet zeggen. "Elke keer weer in de basis staan is niet vanzelfsprekend. Je moet gretig blijven en graag willen spelen voor Oranje."

Of dat betekent dat ze in 2027 wéér een WK speelt, durft ze niet te zeggen. "Van de week zei ik op het veld dat ik er nog zoveel plezier in heb. Dat is het allerbelangrijkste, want dan doe je er alles aan om steeds beter te worden en wil je ook gewoon spelen. Maar ik kan niet zeggen hoe het er over vier jaar uitziet."