Amerikaanse bondscoach kan uitschakeling op WK lastig bevatten

Bondscoach Vlatko Andonovski van de voetbalsters van de Verenigde Staten kon vlak na de achtste finale tegen Zweden nauwelijks geloven dat zijn ploeg was uitgeschakeld op het WK. "Ik weet niet eens of die laatste strafschop van hen helemaal over de lijn was", stamelde hij. Amerika, viervoudig wereld- en olympisch kampioen, domineerde de achtste finale. Maar Zweden knokte zich mede door elf geslaagde reddingen van keepster Zecira Mušovic naar een strafschoppenserie (0-0). Na drie gemiste strafschoppen van de Verenigde Staten en twee van Zweden mocht de Zweedse Lina Hurtig aanleggen voor de beslissende penalty. De Amerikaanse keepster Alyssa Naeher leek haar inzet te keren, maar de videoscheidsrechter zag dat de bal toch in z'n geheel over de doellijn was gegaan. "Voetbal is zo wel heel wreed", zei de verliezende bondscoach Andonovski. "We hebben terecht kritiek gekregen op ons spel in de groepsfase. Maar in deze wedstrijd zijn we uit de kast gekomen. We hebben goed gespeeld, maar heel vervelend verloren."