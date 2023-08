Beerensteyn hoopt dat arrogante VS leren van WK-uitschakeling

Lineth Beerensteyn hoopt dat de Verenigde Staten er iets van leren dat ze zijn uitgeschakeld op het WK voetbal in Nieuw-Zeeland en Australië. "Vanaf de start van het toernooi hadden ze een grote mond en spraken ze al over de finale. Je moet het eerst wel op veld laten zien", zei Beerensteyn donderdag. Ze deed de uitspraken in een persconferentie waarin werd vooruitgeblikt op de kwartfinale tegen Spanje vrijdag (03.00 uur Nederlandse tijd). "Toen ik hoorde dat ze eruit lagen, dacht ik: ja, doei", aldus de 26-jarige spits van Juventus over de uitschakeling van de VS. Oranje eindigde boven de Verenigde Staten in de groep. De titelverdediger werd vervolgens in de achtste finale verslagen door Zweden. "Voor mij was dat een opluchting", vertelde Beerensteyn. Beerensteyn, die met Oranje in de groepsfase gelijkspeelde (1-1) tegen de Amerikanen, heeft ook nog een advies voor de ploeg. "Begin niet te praten over iets dat nog ver weg is. Ik wil echter niet beledigend overkomen, want heb nog wel respect voor het team."