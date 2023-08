Oranje weet alles van Spanje, maar ‘duel win je op het veld’

Bondscoach Andries Jonker heeft dankzij vier voetbalsters in zijn selectie met een uitgebreide geschiedenis in Spanje "een boek aan informatie" over de ploeg uit dat land. Dat is volgens hem echter niet wat het verschil gaat maken in de kwartfinale van vrijdag op het WK. "Een wedstrijd win je niet in de voorbereiding, maar op het veld", zei Jonker donderdag in de Nieuw-Zeelandse stad Wellington tijdens een persconferentie, waarin hij vooruitblikte op de wedstrijd die om 03.00 uur Nederlandse tijd begint. "Merel van Dongen weet alles van iedereen, Stefanie van der Gragt speelde twee jaar in Barcelona, Lieke Martens vijf jaar en Damaris Egurrola heeft natuurlijk haar geschiedenis", zei de 60-jarige Jonker over de Spaanse connecties in zijn ploeg. "We hebben alle respect voor Spanje, voor wat zij in het verleden hebben bereikt en voor de manier waarop zij spelen, maar we zijn niet bang." Spits Lineth Beerensteyn wilde niet vooruitlopen op de beoogde aanpak tegen Spanje. "We gaan niet counteren, zoals Japan deed. Wij spelen ons eigen spel en kunnen het Spanje met onze kwaliteiten ontzettend moeilijk maken." Nieuwe rol De Spaanse bondscoach Jorge Vilda (42) zei even later op zijn persconferentie ook dat hij Nederland dit WK nauwlettend gevolgd heeft en onderhand "alles" weet van de ploeg van Jonker. Hij is vooral onder de indruk van Martens. "Haar nieuwe rol doet haar goed, ze is een speelster van hoge kwaliteit en we moeten haar in de gaten houden." Vilda sprak van een "historische wedstrijd", doelend op de voetbalgeschiedenis tussen de twee landen. Hij riep kijkers in Europa op om er midden in de nacht voor uit bed te komen. Op vragen over onenigheid binnen de Spaanse selectie reageerde zowel coach Vilda als speelster Ivana Andrés ontkennend. "We hebben een heel goede relatie met de coach", zei Andrés. Een deel van de Spaanse selectie weigerde vorig jaar onder Vilda nog langer voor de nationale ploeg uit te komen, maar volgens Andrés valt daar op dit WK niets meer van te merken. "We vormen echt een team." Over de Spaans-Nederlandse middenveldster Egurrola, die voor Oranje uitkomt terwijl ze ook in het team van Vilda had kunnen spelen, wilde de Spaanse bondscoach donderdag niets zeggen. "Ik focus mij nu op mijn eigen speelsters", zei hij. Zelf liet Egurrola deze week aan het ANP weten dat Vilda het haar moeilijk heeft gemaakt en dat ze daarom besloten had voor Nederland uit te komen. "De woede van toen heb ik nog altijd in mij. Dat is zeker een motivatie."