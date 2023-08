Wenende Martens is trots op team, maar noemt voetbal ‘soms o zo pijnlijk’

Lieke Martens kan na de verloren kwartfinale op het WK tegen Spanje (2-1) naar eigen zeggen "niemand wat verwijten". "Ik ben trots op iedereen, op het hele team, maar baal ervan hoe we zijn begonnen aan de wedstrijd. Dat kunnen we niet meer terugdraaien." De 30-jarige aanvalster van Oranje noemde voetbal na de wedstrijd "soms zo mooi, maar soms ook o zo pijnlijk". Martens kon haar tranen niet bedwingen. "Dit was een wedstrijd met superveel emoties", zei Martens. In de eerste helft had Oranje geen grip op het duel, maar in de tweede helft kreeg de ploeg dat wel. "Als je ziet hoe we ons terug hebben geknokt, toont dat karakter. We hebben het ook niet over een tegenstander die er niets van kan", zei Martens over het sterke Spanje. Zelf voetbalde Martens vijf jaar lang bij FC Barcelona met een groot deel van de Spaanse nationale ploeg. "Ik ken het Spaanse voetbal zo goed. Je moet ze onder druk houden, vooruit proberen te verdedigen en ze niet laten komen. Maar dat lukte niet, we werden teruggedrongen." Oranje slaagde er daardoor niet in om "vooruit te verdedigen" of grip te krijgen op het spel. "Ik moet Spanje daar een compliment voor geven", aldus de speelster van Paris Saint-Germain na het duel in Wellington.