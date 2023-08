PEC Zwolle verafschuwt en onderzoekt gebeurtenissen in stadion

PEC Zwolle heeft in een verklaring afstand genomen van de gebeurtenissen van zaterdagavond in het eigen stadion. Kort na afloop van het duel met Sparta probeerde een aantal supporters van PEC de confrontatie te zoeken met de aanhang van de Rotterdammers. "PEC Zwolle verafschuwt de gebeurtenissen die zich hier hebben afgespeeld en stelt alles in het werk om de personen die zich hierbij ernstig hebben misdragen - en de club en duizenden goedwillende supporters in een kwaad daglicht hebben gezet - verantwoordelijk te houden voor hun daden en hierbij hard te straffen", aldus PEC. Zaterdagavond is er door de veiligheidsorganisatie van de club direct gestart met een onderzoek naar de misstanden. Daarbij worden onder meer de videobeelden geanalyseerd. Na het laatste fluitsignaal probeerden enkele individuen het uitvak te bereiken. Grote ongeregeldheden bleven uit.