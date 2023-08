Ajax-coach Steijn eist dat Van Hooijdonk uitspraken rectificeert

Ajax-trainer Maurice Steijn eist dat analist Pierre van Hooijdonk uitspraken over hem rectificeert. Zijn advocaat Jan Kabalt heeft dat in een brief laten weten. Oud-voetballer Van Hooijdonk betichtte Steijn zondagavond in het NOS-programma Studio Voetbal van "betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers". Dat was volgens Van Hooijdonk drie jaar geleden gebeurd, toen Steijn trainer was van NAC Breda. Het is algemeen bekend dat Van Hooijdonk en Steijn geen goede relatie met elkaar hebben. Van Hooijdonk meldt via de NOS kennis te hebben genomen van de brief. Hij beraadt zich nog op een reactie. Van Hooijdonk zit tegenwoordig in de raad van commissarissen van NAC en is verantwoordelijk voor de technische zaken. Onterecht schadelijk Kabalt en Steijn eisen dat Van Hooijdonk in Studio Voetbal en op de site van de NOS afstand neemt van zijn uitspraken. Gebeurt dat niet, dreigen ze met een kort geding. Edwin van Baal, toenmalig voorzitter van de raad van commissarissen van NAC, schreef maandag een brief naar Ajax, meldt de NOS. Daarin neemt hij afstand van de "insinuaties en aantijgingen" aan het adres van Steijn. "Wij herkennen de uitlatingen van Pierre verre van en distantiëren ons daar dan ook van. Deze zijn onterecht schadelijk", schrijft hij. Ajax steunt trainer Steijn in de zaak.