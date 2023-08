PSV-fans in Oostenrijk opgepakt voor slaan en schoppen man

Vijf PSV-supporters zijn dinsdagavond aangehouden voor het mishandelen van een Oostenrijker in de binnenstad van Graz. De 32-jarige man raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de Oostenrijkse politie.

De politie verdenkt de Nederlanders van tussen de 18 en 22 jaar van het slaan en schoppen van het slachtoffer. Dat gebeurde na afloop van de door PSV gewonnen wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz (1-3). De Oostenrijker raakte ernstig gewond aan zijn gezicht. Een zoektocht in de omgeving leidde tot de aanhoudingen. De Nederlanders hebben volgens Oostenrijkse media tijdens hun verhoor de mishandeling niet bekend. PSV was vorige week in het Philips-stadion met 4-1 te sterk voor de nummer 2 van Oostenrijk. PSV heeft zich door de twee overwinningen geplaatst voor de play-offs van de Champions League.