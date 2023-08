Het knotsgekke eisenpakket van Neymar waarmee Al-Hilal akkoord ging

De 31-jarige Neymar da Silva Santos Júnior – alias Neymar – heeft zijn riante salaris (zo'n 48 miljoen euro per jaar) in de Franse hoofdstad ingeruild voor een nog grotere zak geld in het Midden-Oosten. Maar het aanvullende eisenpakket is zo mogelijk nog krankzinniger.

Zijn nieuwe club Al-Hilal heeft alles uit de kast getrokken om de Braziliaanse sterspeler te verleiden naar Saoedi-Arabië af te reizen, en dat mocht wat kosten. De oliesjeiks hebben 90 miljoen euro overgemaakt aan zijn oude club Paris Saint-Germain. Neymar heeft een contract voor twee jaar getekend bij Al-Hilal, waarbij er 100 miljoen euro per jaar overgemaakt wordt naar de dribbel- en schwalbekoning.

Maar dat was nog niet genoeg voor hem. De Braziliaan had een aantal aanvullende eisen, waar de club uit Riyad aan heeft voldaan. Lees en huiver: