Teleurgestelde Wiegman vindt Spanje de terechte wereldkampioen

Bondscoach Sarina Wiegman van de Engelse voetbalsters vindt Spanje de terechte wereldkampioen. De 53-jarige Haagse gaf na het verliezen van haar tweede achtereenvolgende WK-finale (1-0) aan dat de teleurstelling overheerste, maar vond dat haar ploeg niets te verwijten viel. "De speelsters hebben er alles aan gedaan en Spanje was gewoon veel beter dan wij", zei de voormalig bondscoach van Oranje.

Wiegman vond Spanje vooral in de eerste helft beter. "Wij kregen geen druk op de bal. Na de rust zijn we teruggegaan naar een 4-3-3-opstelling en kwam het momentum wat meer bij ons te liggen. Maar door het VAR-moment dat eeuwig duurde en de lange blessurebehandeling ging het tempo eruit." In de 70e minuut miste Spanje een strafschop, die was gegeven vanwege hands. De scheidsrechter had minuten de tijd nodig om de videobeelden te bekijken.

Volgens Wiegman was Spanje ook over het hele toernooi gezien de beste ploeg. "En daar moeten we ze de complimenten voor geven en feliciteren."

Wiegman verloor vier jaar geleden de WK-finale met de Nederlandse voetbalsters van de Verenigde Staten. Met Oranje en Engeland pakte ze al wel de Europese titel.