Verontwaardiging na aanblijven omstreden Spaanse voorzitter

Het besluit van de voorzitter van de Spaanse voetbalbond Luis Rubiales om in zijn functie blijven, heeft tot veel verontwaardiging geleid. De Hoge Raad voor de Sport in Spanje en de internationale spelersvakbond FIFpro hebben maatregelen aangekondigd om Rubiales toch uit zijn functie te krijgen. FIFpro heeft de Europese voetbalbond UEFA gevraagd in navolging van de wereldbond FIFA ook een onderzoek te starten naar Rubiales. De Spaanse preses is vicevoorzitter van de UEFA. "Als de autoriteiten geen actie ondernemen tegen de heer Rubiales, dan zal dit een onacceptabele, beschadigende boodschap zijn naar de voetbalwereld", aldus FIFpro. De Spaanse Hoge Raad voor de Sport (CSD) zegt er alles er aan te doen om Rubiales toch uit zijn functie te zetten. "Ik heb binnen de CSD alle instrumenten geactiveerd om de maatregelen te nemen die in onze mogelijkheden liggen", zei CSD-president Victor Francos tegen radiostation Cadena Ser. Rubiales ligt onder vuur omdat hij na de door Spanje gewonnen WK-finale een kus op de mond gaf aan een speelster van de nationale ploeg. Na de ophef over deze actie was de verwachting dat de voorzitter op zou stappen. Hij meldde vrijdag na een spoedberaad van de Spaanse bond echter dat hij aanblijft en dat hij zijn naam wil zuiveren.