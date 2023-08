Voorzitter Spaanse voetbalbond voorlopig geschorst door FIFA

De tuchtcommissie van de FIFA heeft de voorzitter van de Spaanse voetbalbond Luis Rubiales voor 90 dagen geschorst in afwachting van de uitkomst van het onderzoek dat de wereldvoetbalbond naar hem is gestart. Rubiales mag in die periode geen functie op nationaal en internationaal niveau in het voetbal uitoefenen. Rubiales kwam in opspraak nadat hij na de gewonnen finale van het WK de Spaanse speelster Jennifer Hermoso ongevraagd op haar mond had gekust. Die actie leidde tot veel ophef. Rubiales maakte echter vrijdag bekend dat hij niet van plan is zijn functie als voorzitter van de bond neer te leggen. Dat leverde hem veel kritiek op. De FIFA liet eerder deze week al weten dat het een onderzoek is gestart naar de omstreden kus van Rubiales.