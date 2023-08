Wiegman draagt UEFA-prijs beste coach van het jaar op aan Spanje

Sarina Wiegman is door de UEFA verkozen tot beste vrouwelijke coach van het jaar. De 53-jarige Wiegman droeg de prijs op aan de Spaanse voetbalsters. De wereldtitel van Spanje wordt overschaduwd door de rel rondom de kus op de mond die de Spaanse voorzitter Luis Rubiales tijdens de prijsuitreiking gaf aan speelster Jennifer Hermoso. Wiegman is momenteel de bondscoach van Engeland. De voormalig bondscoach van Oranje werd met het land Europees kampioen. Op het afgelopen WK verloor ze in de finale van Spanje. "De zaak bij de Spaanse voetbalsters doet me pijn, als moeder van twee dochters. Het geeft aan dat we nog een lange weg te gaan hebben. Ik draag deze prijs op aan het Spaanse elftal", sprak Wiegman op het podium tijdens een ceremonie in Monaco, waar ook de loting van de Champions League werd verricht. Bij de mannen ging de prijs van coach van het jaar naar Pep Guardiola, de trainer van Manchester City. Hij won met de Engelse topclub dit jaar de Champions League.