Bondscoach Spaanse voetbalsters ontslagen

Ruim twee weken na het gewonnen WK voetbal voor vrouwen heeft de Spaanse federatie bondscoach Jorge Vilda ontslagen. Dat melden Spaanse media dinsdag. Volgens dagblad Mundo Deportivo is Vilda telefonisch op de hoogte gebracht van zijn ontslag en volgt later een persconferentie van de Spaanse voetbalbond. De 42-jarige coach lag al lange tijd onder vuur. Na het winnen van de wereldtitel verslechterde de verstandhouding met zijn speelsters toen Vilda na het beruchte kus-incident van bondsvoorzitter Luis Rubiales in eerste instantie de kant van de voorzitter koos. Vervolgens kwam Vilda steeds meer alleen te staan. Elf stafleden stapten op uit onvrede over het aanblijven van Rubiales. Een jaar geleden weigerden vijftien internationals nog langer onder Vilda te spelen omdat zijn aanpak hun 'emotionele en fysieke gezondheid' zou aantasten. Toen Vilda's vertrek uitbleef, kwamen enkele opgestapte speelsters dit jaar terug op hun besluit om vervolgens in Australië de wereldtitel te winnen. Vilda was acht jaar bondscoach van de Spaanse vrouwen. Hij had nog een contract tot medio 2024.