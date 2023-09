Hermoso dient formele klacht in over ongevraagde kus Rubiales

De Spaanse voetbalster Jenni Hermoso heeft een formele aanklacht ingediend tegen bondsvoorzitter Luis Rubiales over de ongevraagde kus op haar mond na de WK-finale. Het Openbaar Ministerie kan Rubiales nu strafrechtelijk vervolgen, meldde het parket. Hermoso heeft de aanklacht persoonlijk gedaan op het hoofdkantoor van de procureur-generaal. Het OM in Madrid was zelf al gaan onderzoeken of er sprake is van aanranding door Rubiales, die wereldwijde verontwaardiging over zich afriep door bij de huldiging van het Spaanse team na de gewonnen WK-finale in Sydney Hermoso vol op de lippen te kussen. De voetbalster kreeg 15 dagen de tijd om een formele klacht in te dienen. Tegen Rubiales loopt al een onderzoek door de wereldvoetbalbond FIFA. Die heeft de voorzitter, die nog altijd niet uit eigen beweging zijn functie heeft neergelegd, voor negentig dagen geschorst. Ook de hoogste Spaanse sportrechtbank doet onderzoek naar "ernstig wangedrag" van Rubiales.