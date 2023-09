KNVB betaalt losgeld aan hackers om gegevens te beschermen

Voetbalbond KNVB heeft losgeld betaald om te voorkomen dat criminelen mogelijk gehackte persoonsgegevens van onder meer leden zouden publiceren. In een advertentie in het AD en De Telegraaf stelt de bond dat dit een moeilijke keuze was, maar dat er uiteindelijk "onder deskundige begeleiding afspraken" met de hackers zijn gemaakt. De cyberinbraak was in april.

De KNVB is er nog niet helemaal gerust op dat de criminelen na het krijgen van het losgeld de gegevens ook echt niet zullen verspreiden. Daarom roept de bond in de kranten mogelijke gedupeerden op om extra alert te blijven op misbruik van hun gegevens.

"Mogelijk buitgemaakte bestanden bevatten persoonsgegevens waarvan de verspreiding gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Het voorkomen van een dergelijke verspreiding weegt voor de KNVB uiteindelijk zwaarder dan het principe om ons niet te laten afpersen", licht de bond toe.