Spaanse aanklager: Rubiales moet uit buurt Hermoso blijven

De Spaanse aanklager wil dat Luis Rubiales uit de buurt blijft bij Jennifer Hermoso. De opgestapte voorzitter van de Spaanse voetbalbond moest vrijdag in de rechtbank verschijnen vanwege de omstreden kus die hij gaf op de mond van speelster Hermoso na de gewonnen WK-finale. Als het verzoek van de aanklager wordt ingewilligd, krijgt Rubiales een contactverbod en moet hij op ten minse 500 meter afstand van de speelster blijven.

Rubiales stapte eerder deze week toch op na alle commotie rond de kus. Hermoso deed vorige week aangifte tegen de gevallen preses en het Spaanse Openbaar Ministerie liet weten hem strafrechtelijk te vervolgen. Rubiales moest zich in een hoorzitting achter gesloten deuren verantwoorden. De hoorzitting duurde ongeveer een uur. Rubiales hield daarin opnieuw vol dat de zoen met wederzijdse toestemming was. Hermoso heeft dat steeds ontkend. Onderzoeksrechter Francisco De Jorge leidt het onderzoek naar Rubiales. Hij moet beslissen of de zaak voor de rechter komt.

Rubiales verliet na de hoorzitting de rechtbank zonder met de media te praten.