ZIEN: Lazio-doelman scoort sensationele goal in slotminuut van Champions League-duel

Feyenoord begon zijn Champions League-avontuur gisteravond uitstekend met een 2-0 overwinning op Celtic. Ondertussen hield Lazio Roma in de andere wedstrijd in groep E op sensationele wijze een punt over aan het duel met Atlético Madrid. Doelman Ivan Provedel kopte diep in blessuretijd de 1-1 binnen.

Het leek erop dat de Italianen een thuisnederlaag niet meer konden vermijden, maar keeper Provedel had andere ideeën. Hij kwam opgezweept door het publiek in de 95ste minuut naar voren bij een corner en kopte de voorzet van Luis Alberto fantastisch tegen de touwen. Meteen daarna floot de scheidsrechter de wedstrijd af.

Het gebeurt niet vaak dat een keeper een velddoelpunt maakt in de Champions League. De laatste keer was in 2009, toen de Turks-Belgische Sinan Bolat in blessuretijd scoorde voor Standard Luik tegen AZ. Ziggo Sport Voetbal deelt op zijn Twitter-pagina de sensationele goal: