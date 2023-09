Feyenoord stort Ajax tijdens gestaakt duel in nog grotere crisis

Feyenoord heeft Ajax in een nog grotere crisis gestort. De kampioen leidde met 3-0 in de Johan Cruijff ArenA toen het duel na een klein uur definitief werd gestaakt. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük had beide ploegen al tweemaal naar de kleedkamers gestuurd nadat er vuurwerk op het veld was gegooid. Ook lag de ontmoeting even stil omdat er een drinkbeker op de grasmat lag. Ajax staat voorlopig op de dertiende plaats in de Eredivisie, met slechts 5 punten. De recordkampioen van Nederland kan later op zondag nog gepasseerd worden door RKC Waalwijk. Feyenoord houdt 4 verliespunten meer dan koploper PSV. De KNVB moet nu bekijken wat er met de wedstrijd gebeurt. De bond heeft drie opties. Het duel kan bij een stand van 0-3 worden uitgespeeld, met zoveel mogelijk dezelfde voorwaarden. Feyenoord kan ook als winnaar worden uitgeroepen. Het meest onrealistische scenario is dat de wedstrijd geheel opnieuw wordt afgewerkt. Vertrek Boze fans van de club uit Amsterdam schreeuwden om het vertrek van de raad van commissarissen en directeur voetbalzaken Sven Mislintat, die in opspraak is geraakt omdat hij zaken heeft gedaan met een spelersmakelaarskantoor dat aandelen heeft in een bedrijf waarvan hij zelf ook aandeelhouder is. Het kan bijna niet anders of trainer Maurice Steijn moet ook vrezen voor zijn baan. Onder zijn leiding gaf Ajax ook tegen Feyenoord de doelpunten kinderlijk cadeau. De thuisploeg begon nog best aardig aan de ontmoeting, maar speelde zichzelf compleet uit de wedstrijd. Een deel van het publiek in de ArenA scandeerde de naam van Louis van Gaal, die aanwezig was in het stadion. Gaaei Santiago Giménez opende in de 9e minuut de score en trof in de 18e minuut opnieuw doel voor de kampioen uit Rotterdam. Rechtsback Anton Gaaei van Ajax ging bij beide treffers in de fout en werd al in de 31e minuut gewisseld voor Devyne Rensch. Igor Paixão maakte in de 37e minuut het derde doelpunt van Feyenoord, op een moment dat alleen Josip Sutalo nog achterin stond bij Ajax. Slechts eenmaal stond Feyenoord in de Eredivisie voor de 37e minuut al met drie doelpunten voor tegen Ajax. Op 11 november 1956 maakte Cor van der Gijp de 3-0 in De Kuip. Dat duel eindigde in 7-3.