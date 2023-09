Haller vond gemiste titel erger dan teelbalkanker

Aanvaller Sébastien Haller van Borussia Dortmund vond het mislopen van de titel in de Bundesliga erger dan zijn diagnose teelbalkanker. Die opmerkelijke uitspraak deed de oud-speler van FC Utrecht en Ajax in een interview met Bild. "Het is echt zo. De gemiste titel doet me meer pijn dan de diagnose kanker destijds", zegt de 29-jarige spits uit Ivoorkust.

"Als je ziek bent, kun je er niets aan doen. Je moet het accepteren en er doorheen gaan. Maar we hadden de titel in eigen handen, we konden alles zelf beïnvloeden", aldus Haller. "In dat geval moet je pijnlijk accepteren dat je misschien fouten hebt gemaakt of verkeerde beslissingen hebt genomen."

Haller speelde tussen januari 2021 en juni 2022 voor Ajax. Hij veroverde met de club in zijn eerste seizoen het landskampioenschap en de KNVB-beker. Een tweede landstitel volgde een seizoen later. Ook werd hij dat jaar met 21 treffers topscorer van de Eredivisie en was hij elf keer trefzeker in de Champions League. In de zomer van 2022 maakte hij zijn transfer naar Dortmund en kreeg hij te horen dat er een kwaadaardige tumor in zijn teelballen was gevonden.

De spits maakte na zijn revalidatie in januari zijn debuut voor Dortmund. Hij speelde sterk in de tweede seizoenshelft en scoorde veel, maar in de beslissende wedstrijd tegen Mainz op de laatste speeldag, waarin de titel op het spel stond, miste hij een strafschop. De 2-2 was niet genoeg en Bayern München won het kampioenschap. "Gemiste kansen vreten aan je. Je denkt na over wat je beter had kunnen doen. Maar ik heb ook geleerd, vooral tijdens mijn ziekte, om negatieve dingen niet zo op me af te laten komen."