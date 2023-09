Rollende Ajax-koppen: voorzitter Eringa van rvc Ajax treedt per direct af

Pier Eringa is per direct afgetreden als voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax. Hij draagt de komende dagen zijn werkzaamheden over en treedt formeel per 2 oktober 2023 af.

"Juist als het niet goed gaat, vind ik dat je er moet staan als toezichthouder", laat hij vlak voor de hervatting van het zondag gestaakte duel met Feyenoord weten. "Maar ik ben niet doof voor de kritiek en niet blind voor de situatie waar Ajax zich nu in bevindt. Om die reden heb ik besloten om ruimte te maken voor een nieuwe voorzitter. Ik heb me hard ingezet voor de club. Ik blijf Ajax als fan volgen en wens dat de sportieve prestaties snel weer op het bij Ajax gewenste niveau komen."