Van Praag weer voorzitter raad van commissarissen Ajax

Michael van Praag gaat in de raad van commissarissen van Ajax aan de slag als voorzitter. In die functie volgt de 76-jarige bestuurder de woensdag opgestapte Pier Eringa op.

Van Praag vindt die functie goed te combineren met het aanstaande voorzitterschap van de basketbalbond. Dat zei hij tijdens een congres in Zeist, waar hij de naar hem benoemde MVP Award uitreikte aan de club SV Venray. Dat is een prijs die jaarlijks gaat naar iemand (of een collectief) die zich heeft ingezet voor inclusie, toegankelijkheid en diversiteit binnen het voetbal.

"Er zitten wel meer mensen in een raad van commissarissen die dingen erbij doen. Laura van Leeuwen bijvoorbeeld is directeur van MVV en commissaris bij de Nederlandse basketbalbond", aldus Van Praag, die het in crisis verkerende Ajax graag helpt. "Ik ben veertien jaar voorzitter geweest van Ajax en zes jaar voorzitter van de raad van commissarissen. Dus ik weet wel een beetje hoe de hazen bij Ajax lopen."

Van Praag verwacht dat zijn aanstelling snel officieel is. "Er zijn nog een paar mensen die hun zegje moeten geven. Dan is er misschien morgen of overmorgen witte rook."