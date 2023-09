KPMG onderzoekt rol en belangen Mislintat in transacties bij Ajax

Accountants- en adviesbureau KPMG onderzoekt in opdracht van Ajax de rol en belangen van de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat in verschillende transacties die hij de afgelopen maanden onder verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen heeft gedaan. Dat meldt de club uit Amsterdam in het verslag over de jaarcijfers van het afgelopen seizoen. Ajax ontsloeg Mislintat afgelopen zondag. De Duitser raakte vorige week in opspraak, omdat hij zaken heeft gedaan met een spelersmakelaarskantoor dat aandelen heeft in een bedrijf waarvan hij zelf ook aandeelhouder is. Ajax was daar aanvankelijk niet van op de hoogte. Ajax vertelt niet welke transfers en transacties van Mislintat worden onderzocht. De Duitser, die sinds mei in dienst was als directeur voetbalzaken, haalde voor ruim 110 miljoen euro twaalf spelers naar Amsterdam. Borna Sosa was zijn laatste aankoop. De linksback liet zich vertegenwoordigen door het zaakwaarnemerskantoor dat aandelen heeft in het bedrijf van Mislintat. Het is onduidelijk hoeveel tijd KPMG nodig heeft om het onderzoek af te ronden. Draagvlak KPMG hoeft waarschijnlijk niet alle transfers van Mislintat te onderzoeken. Want Branco van den Boomen kwam transfervrij naar Ajax en Benjamin Tahirovic had een vastgestelde afkoopsom in zijn contract staan. VfB Stuttgart doet inmiddels ook onderzoek naar de transfers die Mislintat in het verleden als sportief directeur voor die club heeft afgerond. Mislintat werd zondag vlak na het gestaakte duel tussen Ajax en Feyenoord ontslagen. Het gebrek aan een breed draagvlak binnen de organisatie was de reden voor dit besluit, meldde de huidige nummer 14 van de Eredivisie.