Keeper Vaessen van RKC is bij kennis en naar ziekenhuis gebracht

Doelman Etienne Vaessen van RKC Waalwijk is in de slotfase van het duel met Ajax gereanimeerd op het veld. Dat gebeurde na een botsing met aanvaller Brian Brobbey van de bezoekers. Vaessen was even bewusteloos en is inmiddels weer bij kennis en naar een ziekenhuis gebracht. Vaessen raakte in de 84e minuut geblesseerd. Ajax leidde op dat moment met 3-2 in Waalwijk. De wedstrijd werd definitief gestaakt omdat sommige spelers van RKC niet meer in staat waren om verder te spelen. De KNVB moet nu beslissen wat er met de ontmoeting gaat gebeuren. Ajax speelt donderdag een uitduel met AEK Athene in de Europa League.