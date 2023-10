RKC in afwachting van uitslagen onderzoeken doelman Vaessen

RKC Waalwijk is in afwachting van de uitslagen van onderzoeken bij doelman Etienne Vaessen. Dat heeft een woordvoerster van de club zondag gezegd. Er zijn diverse onderzoeken bij de doelman gedaan en scans gemaakt nadat hij zaterdag in de wedstrijd tegen Ajax out ging op het veld na een botsing met aanvaller Brian Brobbey in de slotfase van de wedstrijd. Volgens RKC ziet de situatie er voor Vaessen beter uit dan zaterdagavond. Vaessen bleef na de botsing met Brobbey roerloos op het veld liggen en werd gereanimeerd. Algemeen directeur Frank van Mosselveld meldde zaterdagavond dat Vaessen op het veld toch weer bijkwam en dat er niks aan de hand lijkt te zijn met zijn hart. Vaessen werd in de kleedkamer behandeld en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht, waar allerlei onderzoeken zijn uitgevoerd. De situatie rond Vaessen had veel impact op de spelers. De wedstrijd werd definitief gestaakt omdat de ploeggenoten van de doelman niet meer verder wilden. Van Mosselveld: "Vooral de spelers die dicht in zijn buurt stonden die braken op het veld. Bij andere spelers gebeurde dat pas toen ze naar binnen gingen. Je kan je voorstellen dat dit een enorme impact heeft. Ook al was hij weer bij, doorspelen had geen zin. Het is heftig wat we allemaal hebben gezien. De schrik zat er flink in."